Trenitalia consegna un treno Vivalto a Trenord - VIDEO

Trenitalia consegna un treno Vivalto a Trenord

Arriva in Lombardia un altro treno Vivalto che Trenitalia ha consegnato a Trenord. All'evento, svoltosi in Stazione centrale a Milano, erano presenti: il governatore lombardo Attilio Fontana, l'assessore regionale ai Trasporti Claudia Terzi, l'amministratore delegato di FS Gianfranco Battisti, l'ad di Trenitalia Orazio Iacono, il presidente di Ferrovie Nord Milano Andrea Gibelli e l'ad di Trenord Marco Piuri. La consegna del convoglio si inserisce nel quadro degli impegni presi da FS e Trenitalia per garantire il rilancio del trasporto ferroviario lombardo.

Alla prima tranche di 14 treni consegnati, seguira' a partire dai prossimi mesi, l'arrivo di ulteriori 35 convogli, che saranno progressivamente messi a disposizione di Trenord. I primi 20 saranno consegnati tra giugno e dicembre 2019, altri 10 treni di ultima generazione (5 Rock e 5 Pop) arriveranno in Lombardia tra luglio 2019 e i primi mesi del 2020. Dunque saranno complessivamente 49 i treni che Trenitalia mettera' a disposizione i Trenord. A questi si aggiungono poi il service con 20 risorse (tra macchinisti e capitreno) che garantiscono 22 servizi giornalieri. "Nel nostro nuovo piano industriale uno dei pilastri fondamentali e' intervenire sui treni pendolari", ha rivendicato Battisti.