Treno deragliato a Pioltello, l'autopsia: le tre vittime morte all'istante



Treno deragliato a Pioltello: l'esito dell'autopsia sulle tre donne morte, Giuseppina Pirri, Ida Maddalena Milanesi e Pierangela Tadini pare aver dimostrato che le vittime hanno perso la vita in pochi istanti tra le lamiere del vagone. Atteso a ore il via libera della Procura per le esequie, proseguono le indagini. sono 165 le persone che saranno sentite a partire da lunedì per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ferroviario del 25 gennaio: un centinaio sono passeggeri del regionale 10452 che hanno risposto all'appello della Polfer tra le stazioni di Cremona e Treviglio e che risponderanno alle domande di un questionario scritto standard. Gli altri sono tecnici, operai, soccorritori e residenti in zona.



Oggi gli accertamenti sul binario rattoppato



Nel frattempo oggi i tecnici nominati dalla Procura e dalle difese di Rfi e Trenord svolgeranno accertamenti irripetibili in loco. e sarà analizzato il rattoppo in legno tra le due porzioni di binario in quello che è stato battezzato il "punto zero" da cui si è originato il deragliamento. Il binario sarà tagliato e deposto in un hangar assieme ai vagoni deragliati, che saranno a loro volta tagliati in due. Solo da lunedì prossimo la linea Cremona-Milano dovrebbe riprendere con piena regolarità.