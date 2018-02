Treno deragliato a Pioltello

Treno deragliato a Pioltello, la difesa: "Accertamenti nulli"



Avviati gli accertamenti irripetibili sui binari e sulle carrozze del treno deragliato il 25 gennaio scorso a Pioltello, portando alla morte di tre donne. Proseguono le operazioni di rimozione delle carrozze del treno. Ed è subito bagarre legale, perchè gli avvocati degli indagati nell'inchiesta, ovvero otto dirigenti e dipendenti di Rfi e Trenord e le due società stesse, contestano il metodo con cui si stanno svolgendo le analisi tecniche, che limiterebbe "l'esercizio del contraddittorio con conseguente nullita' dell'atto". Le difese lamentano di non poter "prendere conoscenza dello stato di alcune parti dell'area sequestrata in quanto preventivamente coperte da strutture isolanti che non potrebbero essere rimosse nel corso delle indagini".