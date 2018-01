Treno deragliato a Pioltello, "rattoppo di legno" potrebbe essere concausa

Treno deragliato a Pioltello

Treno deragliato a Pioltello, proseguono le indagini



Deragliamento del treno a Pioltello: ieri non solo la notizia dei primi quattro indagati, i dirigenti di Rfi e Trenord Maurizio Gentile, Umberto Lebruto, Cinzia Farisè e Alberto Minoia. I tecnici hanno infatti concluso i rilievi all'interno dei vagoni e sui binari, mentre nei prossimi giorni proseguiranno le analisi dei carrelli dei vagoni deragliati, con riflettori puntati sul terzo vagone, il primo ad uscire dai binari. Si indaga sull'ipotesi di un cedimento del binario in quello che gli inquirenti definiscono il "punto zero", quel buco di circa 23 centimetri sulla rotaia con il rattoppo di legno. Che, spiega Repubblica, sarebbe stato un intervento fatto direttamente da operai manutentori dipendenti di Rfi e non da lavoratori in subappalto, con l’intento di evitare oscillazioni. Ma secondo altre fonti si sottolinea come il "rattoppo" potrebbe essere stato una concausa del disastro, che potrebbe avere avuto anche altre origini. Il portale Ferrovie.it ha infatti pubblicato alcuni fotogrammi nei quali si nota una fessura molto profonda sulle traversine in cemento, perpendicolari alle rotaie, che si trova tuttavia a un punto distante e successivo di 150 metri rispetto al rattoppo di legno. L'indagine potrebbe a breve interessare direttamente anche le due società Trenord ed Rfi.