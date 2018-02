Treno deragliato a Pioltello, Rfi: "Accertamenti anche su carrozza"

Treno deragliato a Pioltello

Non c'e' solo il pezzo di rotaia saltato nel mirino per aver provocato il deragliamento del treno a Pioltello, il 25 gennaio scorso. "Tra le varie ipotesi, in un quadro complesso che non puo' essere ricondotto solo al 'giunto', c'e' anche quella che i treni della terza carrozza fossero 'vecchi' e su questo aspetto chiederemo degli accertamenti". Lo afferma il professor Ennio Amodio, legale di Rfi, che oggi ha incontrato il pm Leonardo Lesti, titolare assieme ai colleghi Maura Ripamonti e Tiziana Siciliano, dell'indagine sul treno deragliato che ha provocato la morte di tre passeggere.

Accertamenti, questi sui freni, che verranno sicuramente disposti dalla Procura interessata ad avere un quadro il piu' possibile completo della cause dell'incidente. A questo proposito, gli inquirenti appaiono molto prudenti sulla possibilita' che a provocare la tragedia abbia contribuito il secondo giunto guasto sequestrato nei giorni scorsi, considerato al momento un elemento 'di contesto' piu' che una causa diretta dell'incidente. Tra le ipotesi della difesa di Rfi, anche quella che i freni della terza carrozza, quella dove sedevano tutte le vittime, fossero vecchi, il che spiegherebbe perche' le prime due carrozze abbiano invece mantenuto la 'retta via' sui binari. Sempre tra i possibili scenari ipotizzati dalla Procura, quello della possibile 'ovalizzazione' delle ruote con la conseguente loro usura.

Sono ancora da decidere le modalita' con cui verra' analizzato il giunto guasto trovato sul binario dove e' deragliato il treno Cremona - Milano, lo scorso 25 gennaio, provocando 3 vittime fra i passeggeri. Attualmente il 'pezzo' di binario, primo sospettato per l'incidente, e' stato impacchettato e messo in sicurezza dagli inquirenti. Tre gli scenari possibili: un'analisi condotta solo dai consulenti della Procura oppure nell'ambito di un incidente probatorio con 'cristallizzazione' della prova anche in vista del processo o, infine, alla presenza dei consulenti di tutte le parti attraverso le garanzie previste dalla legge per gli 'accertamenti irripetibili'. Le modalita' dell'analisi, su cui la difesa di Rfi oggi ha chiesto informazioni ai pm, verrano decise nelle prossime settimane. Nel frattempo, proseguono le audizioni dei testimoni a cui la Procura, attraverso un volantino - appello affisso nelle stazioni, ha chiesto un contributo all'indagine che vede accusate di omicidio colposo, lesioni colpose e disastro colposo ferroviario 8 persone, tra Rfi e Trenord, e le due societa'. Nei racconti dei passeggeri il terrore di quegli attimi interminabili con particolari e sensazioni diverse anche in base al posto in cui erano seduti. Per il momento, gli unici 'accertamenti irripetibili' effettuati sono quelli relativi al taglio dei binari e dei vagoni.