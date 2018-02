Treno deragliato a Pioltello, ripristino rotaie dal 14 febbraio



E' in programma per mercoledi' prossimo, 14 febbraio, l'inizio dei lavori di ripristino delle rotaie a Pioltello dove lo scorso 25 gennaio un treno regionale e' deragliato provocando tre morti e quasi cinquanta feriti, due dei quali ancora ricoverati in gravi condizioni. Lavori necessari per la successiva ripresa della circolazione della linea e che verranno effettuati dai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, mentre l'area resta ancora sotto sequestro per garantire la massima sicurezza a chi sta operando sui binari.Nel frattempo, nell'hangar dove sono stati portati una parte del binario, i carrelli dei vagoni e gli stessi vagoni saranno effettuati in questi giorni gli accertamenti tecnici. La consulenza che potrebbe svelare le cause del disastro dovrebbe essere pronta in 90 giorni, termine previsto per legge. Gli indagati dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dai pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti sono sempre dieci, manager e tecnici di Trenord e Rfi, e le due societa'.