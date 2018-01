Anche su mezzi Atm con biglietto Trenord. Le alternative per linee coinvolte



Fino alla riattivazione della circolazione fra Milano e Treviglio, in seguito all'incidente ferroviario a Pioltello, Trenord comunica con una nota le alternative di viaggio da utilizzare per le linee coinvolte. I viaggiatori sono autorizzati a utilizzare i mezzi Atm con titolo di viaggio Trenord.



La fermata consigliata è Cassina de' Pecchi sulla linea verde M2. Tra le stazioni di Cassina de' Pecchi M2 e Treviglio è stato istituito un servizio di autobus sostitutivi con fermate intermedie a Cassano d'Adda, Trecella, Pozzuolo Martesana, Melzo, Vignate. Da Treviglio per raggiungere Brescia, Verona e le stazioni intermedie è possibile prendere i treni regionali, che circolano solo fra Brescia e Treviglio. Per raggiungere Bergamo è possibile utilizzare la linea Milano-Bergamo via Carnate o raggiungere Treviglio con i bus sostitutivi e poi prendere i treni della linea Bergamo-Treviglio. Per raggiungere Cremona è possibile utilizzare la linea Milano Mantova. Da Cremona per le destinazioni intermedie è possibile prendere i treni della linea Brescia-Cremona o Treviglio-Cremona. I treni delle linee S5 Varese-Milano-Treviglio e S6 Novara-Milano-Treviglio arrivano e partono da Milano Porta Garibaldi superficie. red 251838 GEN 18 NNNN