Treno deragliato, Berlusconi: "Recuperare il gap sulle infrastrutture"

Treno deragliato: Berlusconi, recuperare gap infrastrutture

"Siamo, purtroppo, in debito su tutte le infrastrutture rispetto agli altri Paesi Ue e questo e' quindi un tema sul quale ci dovremo impegnare a migliorare. Incidenti come questo accadono in tutti i Paesi ma bisogna accertarne le cause affinche' non si ripetano". Lo ha detto Silvio Berlusconi, a Rtl 102.5, sul treno deragliato nel Milanese.

Treno deragliato: Grasso (Leu), solidarieta' a vittime

"La nostra solidarieta' alle vittime": lo ha detto il leader di Leu, Pietro Grasso, a Radio 24, commentando il deragliamento di un treno di pendolari nel milanese. Il "problema del pendolarismo e dei trasporti e' un tema che affrontiamo", ha sottolineato Grasso parlando di tutela del lavoro.