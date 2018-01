Treno deragliato, indagati i vertici di Trenord e Rfi: "Atto dovuto"

Treno deragliato a Pioltello, indagati i vertici di Trenord e Rfi



Primi quattro indagati per il treno deragliato a Pioltello nel milanese. Si tratta dei vertici di Trenord e di Rfi accusati di disastro ferroviario colposo e omicidio colposo: l'Ad Trenord Cinzia Farise' e quello di Rfi Maurizio Gentile. Avviso di garanzia anche ad Alberto Minoia, direttore operativo Trenord e Umberto Lebruto di Rfi.

Le iscrizioni nel registro degli indgati dei vertici delle societa' Rfi e Trenord vengono definite in ambienti giudiziari un "atto dovuto" in vista delle autopsie che verranno effettuate tra domani e dopodomani. Oggi, dopo una lunga riunione in procura, sono stati anche conferiti gli incarichi tecnici per ricostruire le cause dell'incidente. Al momento le societa' non sono indagate.

Dalla Procura via libera all'autopsia sulle tre vittime



La Procura di Milano ha dato il via libera per le autopsie sul corpo delle tre donne morte nell'incidente: Giuseppina Pirri, Pierangela Tadini e Ida Maddalena Milanesi. L'iscrizione e' un atto dovuto per permettere agli indagati di partecipare alle consulenze e alle autopsie tramite i periti di parte. Oggi, dopo una lunga riunione, sono stati conferiti gli incarichi delle consulenze. Erano presenti anche gli esperti Angelo Laurino e Fabrizio D'Errico. L'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dai pm Leonardo Lesti e Maura Ripamonti, ipotizza i reati di disastro colposo ferroviario, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. L'informazione di garanzia, che sara' inviata nelle prossime ore, riguarda solo i primi due e non anche il terzo che non richiede l'esecuzione dell'autopsia che e' 'atto irripetibile'. La linea interessata dall'incidente, sulla quale viaggiano anche i Freccia Rossa, sara' riaperta al traffico appena possibile, assicurano in ambienti giudiziari, forse gia' domani se il quadro probatorio sara' 'cristallizzato'.