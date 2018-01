Treno deragliato a Pioltello, perquisizioni in sedi Trenord e Rfi

Treno deragliato a Pioltello

Treno deragliato: perquisizioni in sedi Trenord e Rfi

La Polfer di Milano ha effettuato perquisizioni con sequestri di documenti nella sede di Milano di Trenord e in quella di Roma di Rfi. Le societa' sono indagate per la violazione della legge 231 del 2001 nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente ferroviario di giovedi' scorso avvenuto a Pioltello nel quale sono morte 3 persone e 46 sono rimaste ferite. Su disposizione della Procura, la Polfer ha acquisito "dati informatici" e "documentazione cartacea relativa alla gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria".

Treno deragliato a Pioltello, proseguono le indagini



Deragliamento del treno a Pioltello: ieri non solo la notizia dei primi quattro indagati, i dirigenti di Rfi e Trenord Maurizio Gentile, Umberto Lebruto, Cinzia Farisè e Alberto Minoia. I tecnici hanno infatti concluso i rilievi all'interno dei vagoni e sui binari, mentre nei prossimi giorni proseguiranno le analisi dei carrelli dei vagoni deragliati, con riflettori puntati sul terzo vagone, il primo ad uscire dai binari. Si indaga sull'ipotesi di un cedimento del binario in quello che gli inquirenti definiscono il "punto zero", quel buco di circa 23 centimetri sulla rotaia con il rattoppo di legno. Che, spiega Repubblica, sarebbe stato un intervento fatto direttamente da operai manutentori dipendenti di Rfi e non da lavoratori in subappalto, con l’intento di evitare oscillazioni. Ma secondo altre fonti si sottolinea come il "rattoppo" potrebbe essere stato una concausa del disastro, che potrebbe avere avuto anche altre origini. Il portale Ferrovie.it ha infatti pubblicato alcuni fotogrammi nei quali si nota una fessura molto profonda sulle traversine in cemento, perpendicolari alle rotaie, che si trova tuttavia a un punto distante e successivo di 150 metri rispetto al rattoppo di legno. L'indagine potrebbe a breve interessare direttamente anche le due società Trenord ed Rfi.

Volantini della Procura nelle stazioni coinvolte



In tutte le stazioni tra Cremona e Treviglio verra' affisso, su disposizione della Procura di Milano, un volantino in cui si invitano le persone che erano a bordo del treno deragliato a contattare magistrati e forze dell'ordine. Nel volantino, su carta intestata della Procura della Repubblica, "si invitano cortesemente tutti i passeggeri presenti sul treno n. 10452 al momento del sinistro ferroviario del 25 gennaio a prendere contatti con la sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Milano scrivendo alla mail: maurizio.ghezzi@giustizia.it oppure chiamando il numero di telefono 0288456893 (Centrale Operativa Polizia Locale di Milano) lasciando i propri recapiti in modo da essere contatattati".

In questo modo, il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e i pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti, che indagano per i reati di omicio colposo, lesioni colpose e disastro colposo ferroviario, cercano contributi utili alle indagini. Chi era sul treno deragliato vicino alla Stazione di Pioltello potrebbe col suo racconto agli inquirenti dare indicazioni preziose per ricostruire quanto accaduto. Il volantino verra' affisso in piu' copie nelle stazioni ferroviarie e anche alle fermate sostitutive degli autobus.