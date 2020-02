Treno deragliato, prefetto di Lodi: al lavoro i tecnici per accertare dinamica

Treno deragliato, prefetto Lodi: al lavoro tecnici per accertare dinamica



"Sono iniziate le prime attività di riscontro per capire dove è stato il punto zero" del deragliamento "non si possono fare nessun tipo di considerazione sulla dinamica. I tecnici dovranno valutare". Lo ha detto a Rainews 24 il prefetto di Lodi Marcello Cardona, rispondendo alla domanda del cronista sul deragliamento del treno vicino a Lodi sulla linea ad alta velocità. Il prefetto è sul posto.

"Il ministro dell'interno è stato avvisato subito. Il procuratore della Repubblica venendo sul posto", ha aggiunto il prefetto.