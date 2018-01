Treno Pioltello, Sala: "Morti potevano essere di più"

Beppe Sala "vota" il forzista De Chirico

Treno Pioltello: Sala, morti potevano essere di piu'

"Qui c'erano 250 persone, e vedendo i vagoni purtroppo e' brutto dire che e' andata quasi bene. Le immagini sono tragiche e fanno capire che i morti potevano essere molti di piu'". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, dopo essersi recato sul luogo del tragico incidente ferroviario.

"Non c'e' piu' tempo da perdere a questo punto. Da queste disgrazie bisogna trarre lezione" ha detto annunciando per questo pomeriggi un incontro in prefettura con il ministro Delrio, i responsabili delle ferrovie , il prefetto, e il presidente Maroni. "Non c'e' dubbio che da qui bisogna ripartire perche' la sicurezza sul lavoro e' importantissima, la sicurezza di coloro che vanno a lavorare altrettanto".