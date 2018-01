Treno deragliato, traffico ferroviario paralizzato: ritardi di oltre tre ore

MILANO: SOSPESO IL TRAFFICO FERROVIARIO CON BRESCIA

E' sospeso il traffico ferroviario tra Milano e Brescia in seguito al deragliamento del treno di Trenord partito da Cremona e diretto a Lambrate. Lo rende noto Rfi. ''La circolazione ferroviaria si sottolinea in una nota- è interrotta dalle 7.00 sulla linea Milano-Brescia per lo svio del treno regionale 10452 di Trenord nella stazione di Pioltello Limito. Fra Milano e Brescia il traffico è sospeso su entrambe le linee (direttissima e lenta)''.

Treno deragliato, Trenitalia attiva servizio bus su linea Milano-Brescia

Trenitalia sta attivando un servizio sostitutivo con autobus sulla linea Milano-Brescia dopo la sua interruzione, dalle 7, a causa del deragliamento del treno Trenord nella stazione di Pioltello Limito. Ma in generale ci sono pesanti rallentamenti su tutta la direttrice tra Milano e Venezia, con ritardi medi oltre le tre ore.