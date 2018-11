Trenord Cda: Piuri resta ad, Santini nuovo presidente

Federica Santini è il nuovo presidente del Cda di Trenord. Come riporta l'agenzia Adnkronos, lo rende noto Fnm: l'assemblea della società partecipata Trenord ha nominato il consiglio di amministrazione per il triennio 2018-2020, individuando sei consiglieri Federica Santini, eletta anche presidente del cda, Marco Giovanni Piuri, Marika Arena, Andrea Franzoso, Dario Della Ragione e Marco Barra Caracciolo. Il consiglio di amministrazione della partecipata, riunitosi successivamente all'odierna assemblea, ha confermato Marco Giovanni Piuri - precedentemente nominato amministratore per cooptazione dal cda di Trenord il 17 settembre scorso - quale amministratore delegato. Il consiglio di amministrazione ha, infine, conferito le deleghe operative all'amministratore delegato e al presidente.