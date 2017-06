Trenord denuncia: "La moda dei ragazzi? Aprire le porte dei treni in corsa"

Un convoglio Trenord

La nuova "moda" dei ragazzini delle scuole superiori lombarde? Aprire le porte dei treni in corsa ed aggrapparsi all'esterno dei vagoni in marcia. Non si tratta di voci generiche e dai contorni poco definiti diffuse da genitori allarmati, ma della denuncia messa nero su bianco dall'amministratore delegato di Trenord Cinzia Farisè, che nei giorni scorsi ha inviato una lettera al prefetto di Lecco Liliana Baccari ed al dirigente della Polizia ferroviaria regionale Maria Cervellini per denunciare un fenomeno che pare essere sempre più diffuso sulla linea Milano-Lecco. "In questi ultimi mesi si assiste con maggior frequenza a giovani che, per mero gesto di sfida o divertimento, aprono le porte del treno in movimento e vi si aggrappano all’esterno". In almeno due occasioni dei fatti sono stati testimoni i capotreno, che sono anche apostrofati a male parole dai giovani redarguiti. Filmati di queste pericolose ed assurde imprese circolano tra Snapchat e Telegram, nelle chat tra coetanei. Un'altra passione sarebbe quella di manomettere i comandi dei treni per puro divertimento, come riferisce il quotidiano Il Giorno: "Si tratta di comportamenti innanzitutto pericolosi - sono ancora parole di Farisè -, ma che causano pure ritardi alla circolazione e perdite economiche"