Trenord, due nuovi treni per il collegamento Brescia-Milano

Da lunedi' 30 gennaio due nuovi treni Trenord collegheranno Brescia e Milano: ogni mattina alle 7,55 da Brescia con arrivo a Milano Centrale alle ore 9 e il pomeriggio alle 18,54 con arrivo a Brescia alle 19,57. I temi di percorrenza al mattino saranno di 52 minuti e la sera di 55. I due treni saranno realizzati con i nuovi Coradia Meridian a sei carrozze, che per la prima volta copriranno la relazione Brescia - Milano, offrendo 500 posti complessivi.

I due treni si aggiungono ai 67 che ogni giorno coprono la relazione Verona-Brescia-Milano, di cui 13 nella fascia di punta. I posti giornalieri offerti da Trenord saranno quindi complessivamente circa 36mila. "A fronte di un numero giornaliero di viaggiatori Trenord sulla direttrice Milano-Brescia in continuo aumento (34.418 a novembre 2016, con un incremento del 8,2% rispetto al novembre 2015 e del 10,2% rispetto al novembre 2014) avremmo preferito offrire ai nostri Clienti bresciani un progetto piu' organico e complessivo, il famoso Progetto "Freccia Verde", che presentammo in Regione nove mesi fa - afferma l'amministratore delegato di Trenord, Cinzia Farise' -. Nel frattempo siamo lieti di offrire ai nostri Clienti bresciani un nuovo servizio prelibato in aggiunta ai gia' numerosi Frecciarossa.