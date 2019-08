Trenord, ecco gli abbonamenti integrati con Atm. Ma chi usa solo il treno...

Parte oggi la vendita presso le biglietterie Trenord dei nuovi abbonamenti integrati tra Atm e Trenord stessa, frutto della riforma del sistema tariffario che ha introdotto, a Milano, Monza e in 213 Comuni dell'hinterland, lo Stibm, il nuovo sistema basato sulla divisione dell'area in corone concentriche.Regione Lombardia ha approvato la delibera a fine luglio, ma la polemica con Palazzo Marino è ancora aperta: dall'1 ottobre i nuovi abbonamenti sostituiscono in toto quelli ferroviari. Bene per i pendolari che utilizzano sia mezzi Atm che Trenord, che potranno così usufruire di un unico titolo integrato. Meno bene per gli utenti Trenord, che dovranno pagare circa un 20 per cento in più, senza usufruire dei mezzi Atm

"Questa manovra - sono le parole dell'assessore comunale ai Trasporti Marco Granelli riportate da Repubblica - poteva essere fatta dopo: il regolamento tariffario approvato dalla giunta regionale prevede infatti che ci fossero cinque anni di tempo. La Regione, invece, dopo che dallo scorso autunno era a conoscenza della questione, per fare cassa ha deciso di farlo subito con una delibera di fine luglio. Intendiamoci: come Comune siamo a favore dell'integrazione tariffaria, sin dall'inizio l'abbiamo sostenuta. Siamo però convinti che siano necessarie delle compensazioni per gli abbonamenti al solo servizio ferroviario".