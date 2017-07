TreNord: Fnm interrompe studio fattibilità fusione con Atm



Fnm, stop allo studio di fattibilità di una possibile operazione di integrazione con Trenord e il Gruppo Atm. La decisione, annunciata dalla società in una nota, arriva dopo i dubbi espressi dall'ad di Fs Renato Mazzoncini.



Trenord è partecipata in modo paritetico da Fnm e Trenitalia. "All'esito delle verifiche svolte - si legge nella nota - Fnm rende noto che le altre parti coinvolte nello studio preliminare di fattibilita' dell'eventuale operazione di integrazione, hanno manifestato la volonta' di non darvi ulteriore corso. Pertanto, lo studio deve considerarsi interrotto".