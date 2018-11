Trenord, Fontana dice no ai pendolari: "Diffida da Regione? Non risolve nulla"

Una diffida nei confronti di Trenord da parte della Regione, come sollecitato da alcuni comitati dei viaggiatori e' una proposta come altre che "va nella direzione di creare contenziosi, ma con i contenziosi non si risolvono i problemi". Lo ha detto il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana , rispondendo ai cronisti margine della giornata della trasparenza a Palazzo Lombardia. "Bisogna capire se vogliamo una causa a Trenord per avere la soddisfazione di vederla magari condannata" o se invece "affrontare i problemi e cercare di risolverli" anche se non lo si puo' fare "in tre giorni". Quando alle proposte per dare una svolta all'annosa questione trasporti regionali, "non e' che abbia sentito delle proposte alternative credibili" ha sostenuto, facendo alcuni esempi: "C'e' chi dice che bisogna fare una gara: e' un'ipotesi, ma se si fa la gare vuol dire che per due anni non si puo' fare niente". "Lanciare grandi slogan e' facile, risolvere problemi e' un po' piu' complicato" ha concluso il governatore.

Sul botta e risposta tra il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, e il governatore Lombardo, Attilio Fontana "non si tratta di polemiche, ma di chiarimenti". Lo ha detto lo stesso Fontana, questa mattina a margine della giornata della Trasparenza a Palazzo Lombardia. Toninelli aveva ribadito a Fontana "la volonta' di dare una svolta alla governance di Trenord, sottraendola al controllo della politica che in questi anni l'ha trascinata nel baratro. Ferrovie Nord Milano, che detiene il 50% di Trenord, negli anni ha rappresentato il tipico esempio di societa' gestita dalla politica nel peggiore dei modi". In realta' su queste affermazioni Fontana questa mattina ha ribattuto: "Semplicemente conosco un po' meglio le questioni che attengono alla nostra Regione. Probabilmente si e' trattato di disinformazione".