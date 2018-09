Trenord, Fontana: "Ora un 'pacchettino' per l'emergenza, ma serve fare di più"

Trasporto ferroviario lombardo, il governatore Attilio Fontana pronto a varare un "pacchettino" di manovre per il rilancio. Così lo ha definito lui stesso, indicandolo come la priorità della sua Giunta nei prossimi sei mesi: "Con Ferrovie dello Stato è stato messo insieme un primo pacchettino, sottolineo pacchettino, per affrontare l’emergenza e il trasporto ferroviario sarà l’argomento principale dei prossimi sei mesi di legislatura". Nove i treni aggiuntivi già promessi e individuati dalle FS, considerati comunque pochi dalla Regione, che valuta anche altre possibilità. Come prendere in prestito corse da altre regioni o dare alle FS la gestione di linee oggi gestite da FNM. "Abbiamo cambiato l’amministratore delegato di Trenord e cercato di introdurre un rapporto diverso con FS che da anni non investiva. Adesso pare ci sia la dichiarata disponibilità di fare la propria parte, il nuovo amministratore delegato ci ha garantito subito dei treni da aggiungere sulle nostre linee e dei dipendenti", ha detto Fontana. Che sul futuro di Trenord ha aggiunto: "Pensiamo sia fondamentale dare un’impostazione diversa con più potere all’ad di Trenord e più spazio a scelte locali".