Trenord, Fontana: "Vecchia ipotesi governance non è più attuale"

Trenord, Fontana: "Vecchia ipotesi di governance non è più attuale"

"Ritengo che ciò che era stato previsto non sia più attuale". Così il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, riguardo alla separazione del trasporto ferroviario regionale ipotizzata la scorsa estate, che avrebbe visto Trenord scissa tra Fs e Regione.

"La ritrovata capacità di trovarci e collaborare esclude una scelta forte come quella ipotizzata lo scorso anno", ha spiegato in conferenza stampa Fontana, parlando al fianco dell'amministratore delegato di Fs, Gianfranco Battisti. Le future discussioni sulla governance di Trenord, ha concluso, verteranno quindi su "dettagli, ma non di tale importanza".

FS: BATTISTI, 'IN PIANO 600 TRENI REGIONALI, OBIETTIVO ARRIVARE MILLE'

L'obiettivo di Fs è arrivare nell'arco del prossimo piano a mille nuovi treni regionali che permetteranno di rinnovare completamente la flotta. "Nel nostro piano prevediamo 600 treni nuovi del trasporto regionale, ma l'obiettivo che abbiamo in testa è arrivare a mille nuovi treni", tenendo conto dei trecento già consegnati negli anni passati. E' quanto afferma Gianfranco Battisti, ad di Fs, durante la consegna di Vivalto. Nel nuovo piano, gli investimenti per i treni regionali saranno pari a 6 miliardi, "tutti in autofinanziamento". Il trasporto pendolare sarà centrale nel piano: "Dobbiamo - dice Battisti - fare in modo di recuperare questo gap e spostare le persone dalle strade ai treni". In Lombardia, dove Battisti si trova per consegnare il nuovo Vivalto, arriveranno 44 treni entro il 2019, "di cui dieci di ultimissima generazione, che sono attualmente in produzione e riusciremo a mettere in campo in maniera abbastanza rapida".