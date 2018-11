Trenord, il messaggio di Fontana: "Limiteremo i disagi dei pendolari"

Trenord, Fontana al Consiglio regionale: "A Roma per ottenere un miglioramento del servizio"

“Il servizio ferroviario in Lombardia versa in condizioni non degne della nostra regione”. Ad affermarlo, in un messaggio indirizzato al Consiglio regionale, è il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Il pessimo stato di salute di Trenord e il piano industriale che prevede la soppressione dei treni con meno di 50 passeggeri continuano a tenere banco, e un incontro a Roma è stato convocato dal ministro delle Infrastrutture per il prossimo 14 novembre.

Nel giorno della protesta sotto il Pirellone di sindaci e associazioni dei pendolari, nella sua lettera al Consiglio regionale Fontana denuncia “l’ormai manifesta impossibilità di gestione di una azienda - Trenord - i cui due soci, paritari al 50%, hanno fatto rimarcare negli anni una enorme disparità negli investimenti”. Il presidente della Regione ha ricordato come negli ultimi 10 anni Regione Lombardia abbia messo sul piatto 3 miliardi di euro a fronte dei 170 milioni di euro investiti da Trenitalia nello stesso periodo. Un problema al quale si aggiungono gli scarsi investimenti sulla rete lombarda da parte di Ferrovie dello Stato.

“Senza pregiudizi siamo intervenuti con decisione, come è noto, sul management di Trenord – prosegue Fontana - E senza pregiudizi ci siamo posti il tema degli assetti societari della stessa Trenord, dichiarandoci pronti a mutarli radicalmente, e arrivando, all’inizio dello scorso mese di agosto, alla formulazione di un’ipotesi innovativa, finalizzata alla creazione di servizi più affidabili e efficienti, conosciuta ai vertici di Ferrovia dello Stato dell’epoca ma mai approfondita con quelli attuali”.

"Ci impegniamo per limitare i disagi dei pendolari"

In questo contesto si innesta il piano industriale presentato da Trenord per uscire dallo stato di emergenza. Un piano che ora viene contestato da più parti. “Sappiamo bene che occorre intervenire in modo incisivo sul servizio – afferma Fontana - soprattutto per limitare i disagi dei pendolari nelle ore di punta; su questo ci impegniamo ad agire in tempi brevissimi, con la collaborazione del Governo, se possibile. Io tengo a ricordare che la Regione ha acquistato 161 nuovi convogli, che inizieranno a entrare in servizio dal 2020, andando progressivamente a sostituire l’inadeguata flotta di Trenitalia in Trenord (che – lo ricordo -ha un'età media di 32 anni, mentre i treni acquistati dalla Regione hanno un’età media di 10 anni)”.

La Giunta ha maturato speranze dal cambio dei vertici in Ferrovie dello Stato, ma finora "i cambiamenti intercorsi al Roma hanno avuto come risultato concreto la fornitura alla Lombardia di 14 treni usati e un aiuto in merito al personale, insieme a molte dichiarazioni di intenti e promesse di rinnovata attenzione dello Stato nei confronti del sistema di trasporto lombardo. (Non un grandissimo sforzo, direi, considerato che già da luglio Ferrovie dello Stato aveva messo in vendita un ingente quantitativo di convogli)”.

La Regione andrà a Roma mercoledì prossimo per dire al ministro “che siamo pronti a esaminare le più diverse soluzioni, purché esse abbiano lo scopo di garantire il miglioramento del servizio e conseguentemente della qualità della vita in Lombardia. E gli ribadiremo che siamo anche disponibili a cercare altri soci, o a valutare altre modalità di gestione, se è necessario”. Intanto, “la Giunta prosegue nel suo impegno di ascolto dei Comitati, dei Sindacati, di tutti i portatori di interesse”.

“In una seconda fase – continua Fontana – Quando saranno entrati in servizio tutti i nuovi treni acquistati, sarà stato assunto il personale necessario e saranno stati apportati i necessari interventi sulla rete, potremo dichiararci fuori dall’emergenza, e vigilare perché sia a regime un servizio consolidato, abbastanza forte da non potere essere messo in crisi da fattori esterni di qualsivoglia genere. Infine, poiché noi amministratori siamo tenuti a governare il presente ma anche e soprattutto a offrire una visione di futuro, dovremo ricominciare, insieme agli esperti di settore ma soprattutto alle migliori Università di Italia e d’Europa, a immaginare il futuro sostenibile della mobilità in Lombardia. Lo voglio dire a chiare lettere: non vogliamo chiudere questa legislatura lasciando il servizio di trasporto ferroviario nelle stesse condizioni in cui lo abbiamo trovato oggi”.