Trenord, il piano sui pendolari: bus al posto dei treni con pochi passeggeri

Trasporti: Trenord, bus al posto di treni con meno di 50 passeggeri

Trenord sostituira' le corse con meno di 50 passeggeri con dei bus per ottimizzare il servizio. Ad annunciarlo e' stato l'ad di Trenord, Marco Piuri, durante un'audizione in commissione regionale Territorio, in cui ha spiegato il piano di rilancio dell'azienda. In sostanza saranno sostituiti con bus il 5% dei treni/km giornalieri effettuati da Trenord, ma solo su corse che attualmente trasportano meno di 50 passeggeri e in orari a domanda debole. Tali modifiche, secondo quanto spiegato da Piuri, incideranno su corse su cui viaggia "l'1% dei passeggeri", cioe' circa "7 mila viaggiatori sui 750 mila utenti giornalieri di Trenord" e non tocchera' le direttrici principali da e per Milano.

Il piano partira' con l'introduzione dell'orario invernale, il 9 dicembre, e tra le linee interessate ci saranno: la 'Codogno - Cremona - Mantova', la 'Vercelli - Pavia', la 'Mortara-Pavia', la 'Seregno- Carnate' e la 'Bornate- Rovato'. L'azienda ha condiviso con la Regione Lombardia i principi guida del piano, che sono: garantire le direttrici principali da/per Milano; migliorare l'affidabilita' complessiva del servizio garantendo a tutti in ogni caso un servizio di trasporto pubblico locale. Nel medio lungo periodo invece, l'ad ha sottolineato che e' necessario prevedere interventi piu' strutturali, a partire dagli investimenti sulla flotta.