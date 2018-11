Trenord, la replice di Trenitalia: "Da noi rispettati tutti gli impegni"

IL COMUNICATO DI TRENITALIA SUL CASO TRENORD

Trenitalia interviene sugli investimenti in Lombardia e sui rapporti con il partner locale Trenord sostenendo con una nota che attraverso una nota "per risolvere la delicata situazione del trasporto regionale in Lombardia, Trenitalia ha messo in campo il massimo impegno per mettere a disposizione di Trenord treni immediatamente utilizzabili per migliorare il servizio. Uno sforzo, quello prodotto da Trenitalia, che ha permesso addirittura di anticipare i tempi rispetto agli impegni assunti dal gruppo FS Italiane con regione Lombardia il 31 agosto 2018".

Trenitalia, inoltre, "ha gia' consegnato cinque treni perfettamente funzionanti, tra cui un Vivalto nuovo, treno tra i piu' affidabili e a massima capacita' di trasporto. Altri convogli arriveranno in Lombardia a novembre e a dicembre; ulteriori consegne sono previste nel 2019 in aggiunta al materiale rotabile e officine, messi fin dall'inizio a disposizione di Trenord per oltre 500 milioni di euro".