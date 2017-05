Milano, Trenord presenta "Train&Bike". Biglietto unico per turismo sostenibile

"Prima il treno, poi la bici, tutto in un unico biglietto: nasce Train&Bike, il nuovo progetto per il turismo sostenibile di Trenord con l'offerta speciale treno+noleggio bici per trascorrere una giornata all'aria aperta. Per l'estate 2017, da sabato 10 giugno a domenica 1° ottobre, Trenord propone offerte a prezzi vantaggiosi per il divertimento e lo sport di grandi e piccini. I biglietti speciali comprendono il viaggio di andata e ritorno in treno da tutta la Lombardia e il noleggio di bici in Valtellina e Valmalenco - a Tirano e Sondrio nei week end di giugno e di settembre e ogni giorno nei mesi di luglio e agosto - e a Iseo (offerta valida ogni giorno) con l'aggiunta di sconti su strutture ricettive e punti di ristoro". Si legge in una nota di Trenord.



Train&Bike, si spiega, "è il nuovo importante tassello di un ampio progetto che Trenord sta realizzando per favorire la filiera della mobilità 100% sostenibile, non solo per il tempo libero ma anche negli spostamenti casa - lavoro. Già oggi, ogni giorno, oltre 22mila clienti di Trenord utilizzano la biciletta per recarsi alla stazione e accedere al treno. L'obiettivo è ora quello di facilitare la relazione tra il viaggio e i servizi di bike sharing presenti in tutte la città lombarde. I biglietti speciali di Trenord sono una soluzione comoda e conveniente. Comoda perché si lascia a casa il pensiero del traffico e del trasporto della bicicletta. Conveniente perché le nuove proposte partono da soli 14 fino a un massimo di 56 euro per una famiglia di quattro persone. Inoltre, ad esempio, rispetto ai prezzi di listino "treno da Milano + noleggio bici sul posto" si risparmia fino al 60%. La novità rientra nell'ambito dei prodotti Discovery Train, alla scoperta delle attrazioni e delle bellezze della Lombardia rispettando l'ambiente. Con un viaggio andata e ritorno in treno da Milano a Sondrio, per esempio, ogni persona che lascia in garage l'auto risparmia l'emissione di 13 Kg di CO2.



Questi biglietti saranno acquistabili online, su e-Store, tramite l'App Trenord, disponibile gratuitamente per iOs e Android, nelle biglietterie e presso i My Link Point". L'offerta e l'itinerario sono stati presentati questa mattina a Tirano, in occasione della partenza della 17° tappa del Giro d'Italia, dall'amministratore delegato di Trenord Cinzia Farisè. Presenti all'evento i sindaci del territorio, oltre a numerose autorità e personalità locali. Tra queste, il direttore del Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco Roberto Pinna e il direttore del Consorzio Turistico Terziere Superiore Pier Luigi Negri. "Ogni giorno - afferma Farisè - il 25% dei nostri Clienti viaggia per turismo, svago, cultura. Questo significa che un quarto dei nostri Clienti nei giorni feriali è leisure. Negli ultimi due anni abbiamo registrato un crescente aumento di viaggiatori anche nei fine settimana: +13%. In particolare, sulla linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano nel 2016 abbiamo registrato nel fine settimana un incremento di passeggeri del 10% rispetto al 2015, trend che si è confermato nella stagione invernale appena trascorsa con le proposte 'Scopri il bianco di Lombardia'. Questi risultati ci hanno spinto a proseguire le collaborazioni con gli enti del territorio per continuare a offrire un'esperienza di un nuovo modello di mobilità sostenibile e integrata".