Trenord, Rfi annuncia la sostituzione di 8mila giunti e 5 treni extra

Treni in Lombardia, Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato l'intenzione di intervenire sui binari sostituendo entro cinque anni ottomila giunti. L'impegno è stato preso da Luca Cavacchioli, direttore Produzione di Rfi Lombardia, durante l'audizione di ieri davanti alla Commissione regionale Infrastrutture e Territorio. Con il pensiero alla tragedia di Pioltello ed ai più recenti episodi di Carnate ed Arcore, pressanti erano divenute le richieste di Regione Lombardia in tal senso. "L’obiettivo primario – le parole di Cavacchioli a margine della commissione riporate dal quotidiano Il Giorno – è continuare con la manutenzione ordinaria e straordinaria che stiamo facendo e abbinarci un up-grade tecnologico che prevede un kit innovativo ad hoc per ogni giunto". Il pacchetto complessivo di interventi di Rfi in Lombardia ammonta a 14 miliardi di euro. E ieri c'è stata una accelerata anche sul fronte della flotta Trenord: in arrivo cinque treni in più rispetto al previsto, convogli Vivalto e Tfa usati a due piani. L'impegno complessivo di Trenitalia prevede nove nuovi treni subito entro ottobre, 25 entro i primi sei mesi del 2019 e ulteriori 15 treni Hitachi entro la fine del 2019.