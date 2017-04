Trenord, Tratta sicura: fermati 3.389 "portoghesi" in venti giorni

alessandro sorte

Sono state 3.389 dallo scorso 10 aprile le persone trovate senza biglietto sui treni e nelle stazioni delle tratte Trenord, individuati grazie alle squadre anti-evasione ed alle guardie giurate armate nell'ambito della seconda fase dell'operazione Tratta Sicura, che interessa 66 corse giornaliere tra Milano, Bergamo e Brescia. Numeri illustrati dall'assessore regionale Alessandro Sorte, che commenta: Chi è pizzicato senza biglietto molto spesso reagisce a parole o dando in escandescenze, ma la presenza delle guardie è un ottimo modo per farli desistere dall'opporre resistenza". L'assessore ha riservato un ringraziamento speciale alle Forze dell'Ordine: "Pur essendo numericamente sempre meno di quello che dovrebbero" non si sottraggono mai ai loro compiti, intervenendo in caso di necessità affiancando, spesso, capi treno e guardie armate in queste operazioni che ormai non sono più di routine".