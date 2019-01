Tribunale brevetti da Londra a Milano, M5S: "Da Roma piena disponibilità"

Tribunale brevetti da Londra a Milano: interpellanza M5S a Roma

Portare il Tribunale unificato dei brevetti chimici e farmaceutici da Londra a Milano una volta compiuta la Brexit: sono iniziate le manovre, con il coinvolgimento del Governo a Roma. Oggi una interpellanza urgente a Montecitorio. Spiegano i deputati dei Cinque Stelle Angela Ianaro e Riccardo Olgiati: “Siamo pienamente soddisfatti dell’ampia e documentata risposta dell’esecutivo. Sappiamo tutti- aggiungono- che l'imminente fuoriuscita del Regno Unito dall'Ue aprirà numerose questioni giuridiche, tra cui anche quella della compatibilità dell'attuale struttura. Sebbene l’iniziativa che ha portato alla nascita del Tribunale non sia tecnicamente un atto dell'Unione europea, ma il frutto di un accordo multilaterale, lasciare una delle sue sedi secondarie a Londra non sarebbe nemmeno più giustificato da considerazioni di carattere pratico, visto le specifiche esigenze alle quali risponde. Ecco perché, la conferma della piena disponibilità del governo ad impegnarsi efficacemente per la candidatura di Milano ad ospitare una sessione centrale del Tribunale unificato dei brevetti, attesta come ci siano tutte le premesse per sperare che il capoluogo della Lombardia si prenda la propria rivincita dopo lo sfortunato sorteggio per la ricollocazione della sede dell'EMA, vinto da Amsterdam”.