Tribunale brevetti, Fontana: "Governo sostiene candidatura Milano"

Il prossimo 28 giugno ci sara' un incontro tra il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi , il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala sulla candidatura di Milano ad ospitare il Tribunale unificato dei brevetti europeo. E, secondo quanto dichiarato dal governatore, l'esecutivo nazionale appoggera' la candidatura di Milano: "Credo che sia stato - ha detto Fontana parlando della mozione approvata dalla Camera nei mesi scorsi che non indicava una citta' precisa per la candidatura - un voto determinato da un po' di confusione su quello che si doveva scrivere in quella mozione ma sostanzialmente c'e' la conferma da parte di tutto il governo che verra' candidata Milano". Mentre sulla mozione, presentata in Consiglio regionale dalla Lega, che chiede di sostenere la candidatura di Milano, il presidente della Regione ha detto che vuole "sostanzialmente cercare di chiarire e rafforzare la posizione del Consiglio regionale, che gia' si era espresso, ma e' giusto che venga ribadito. Avremo un incontro il 28 giugno con il ministro Moavero e con il sindaco Sala e speriamo di riuscire ad avere l'appoggio incondizionato del governo, come credo sara'".