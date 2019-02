Tribunale Milano, processi lenti: la protesta dei viceprocuratori

Tribunale, processi lenti: la protesta dei viceprocuratori

Una presa di posizione molto dura da parte dei viceprocuratori onorari (vpo) di Milano, spesso sostituti dei pubblici ministeri in aula, ha costretto i vertici della magistratura milanese a prendere provvedimenti urgenti per far fronte a una mancanza di personale che stava provocando gravi rallentamenti nei processi. Nei giorni scorsi, i vpo si erano lamentati coi giudici, durante i loro processi, di non poter citare i testimoni dell'accusa "per carenza di organico".

Questo perche' il cosiddetto 'ufficio post - dibattimento', quello che si occupa di citare i testi, e' formato da solo due persone che devono occuparsi di tutti i processi che si svolgono davanti ai giudici monocratici (12 per le direttissime e 3 giudici di pace). Un carico di lavoro, quindi, molto consistente, quando invece per i processi che si celebrano davanti a un collegio ci pensa la polizia giudiziaria del pubblico ministero a far fronte a queste incombenze.

Ha cominciato un vpo nei giorni scorsi, poi seguito da altri, a esibire in udienza un foglio in cui si faceva presente l'impossibilita' di citare i testi per carenza di organico. Un foglio apocrifo che ha generato il disappunto di qualche giudice che ha addirittura parlato di 'interruzione di pubblico servizio' di fronte all'impossibilita' di far andare avanti i processi. La situazione e' stata risolta dopo una riunione urgente convocata dai vertici della giustizia milanese. "Abbiano potenziato il gruppo di chi notifica le citazioni dei testi attingendo a rotazione agli uffici dei procuratori aggiunti - spiega all'Agi il capo della Procura Francesco Greco - in attesa di avere un supporto stabile".