"Tributo a Milano" al Dal Verme con la violinista Laura Marzadori

Mercoledì 14 giugno al Teatro Dal Verme si alza il sipario su “Tributo a Milano”, il concerto organizzato da Banca Generali in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica de I Pomeriggi Musicali. Una serata per celebrare Milano e la sua dedizione alla cultura, sulle note senza tempo dei grandi maestri della musica classica come Ludwig van Beethoven e Felix Mendelssohn re-interpretati dalla celebre orchestra meneghina che per l’occasione sarà diretta dal Maestro Roberto Perata.

Protagonista sul palco sarà la violinista di fama internazionale: Laura Marzadori, giovane talento del Teatro Alla Scala che, tra le ultime apparizioni, a fine maggio ha suonato davanti a Trump e ai leader mondiali in occasione del G7 di Taormina. “Siamo felici di tornare ad offrire un’iniziativa d’eccellenza per gli amanti della musica e della cultura a Milano, città di cui va sottolineato non solo il lato dinamico nel business, ma anche l’impegno verso la cultura con proposte sempre originali e di qualità che aprono una finestra del Paese sul mondo - dichiara Alessandro Mauri, Area Manager di Banca Generali Financial Planner in Lombardia e Liguria.

Tra i promotori della serata ci sono anche quattro case di investimento leader a livello internazionale come Carmignac, Nordea, Pictet e Generali Investments. Banca Generali non è nuova a questo tipo di iniziative. La sede milanese della banca leader nel private banking ospita infatti ogni anno numerose iniziative culturali per promuovere la fruizione di musica e arte in maniera gratuita per tutta la cittadinanza.