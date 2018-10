Triennale, tutto pronto per il Museo Permanente del Design Italiano



Si è svolto oggi a Palazzo Litta alla presenza di Alberto Bonisoli, Ministro per i Beni e le Attività Culturali, un primo incontro preparatorio tra Stefano Boeri, Presidente della Triennale di Milano, Carlo Morfini, Direttore Generale della Triennale di Milano, Joseph Grima, curatore della Triennale di Milano per design, moda, artigianato, e i membri del futuro board del Museo Permanente del Design Italiano, che sarà allestito alla Triennale di Milano.



Il board, la cui nomina sarà formalizzata dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Museo del Design, riunirà alcune delle figure di maggior rilievo del mondo del design e dell’architettura italiani, tra cui Paola Antonelli, Andrea Branzi, Mario Bellini, Antonio Citterio, Michele De Lucchi, Piero Lissoni, Claudio Luti, Fabio Novembre, Patricia Urquiola.



L’apertura del Museo Permanente del Design Italiano negli spazi del Palazzo dell’Arte costituisce un elemento centrale del nuovo corso dell'istituzione, che verrà presentato durante la conferenza stampa del 3 ottobre 2018 alle ore 11.00.