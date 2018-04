Tris di nomi per il consiglio. Regione, battaglia sul segretario

di Fabio Massa

Pare proprio che per il segretario generale del consiglio regionale lombardo ci sia un po' di maretta in atto tra Forza Italia e Lega. Il nome da sostituire è quello di Romano Colozzi, ciellino, ex assessore regionale, che Raffaele Cattaneo aveva recuperato e posto in una posizione di natura tecnica fondamentale per i lavori consiliari. Ora, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, è un po' un tutti contro tutti. Forza Italia, che esprime la presidenza con Alessandro Fermi, vorrebbe - secondo rumors - Carmelo Ferraro, segretario generale dell'ordine degli avvocati. Alessandro Fermi, invece, preferirebbe Mauro Fasano, dirigente del settore ambiente di Regione. La Lega invece punterebbe su Marzio Maccarini, vicinissimo a Rolfi e già in consiglio con nomina dirigenziale. Come dirimere la questione? Di certo è Fermi a dover dire l'ultima parola. Ma i partiti di certo non stanno fermi...

