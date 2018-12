Troppo grasso e bullizzato, lo costringevano a fumare hashish

Mancherio: giovane bullizzato perché sovrappeso

A casa era irriconoscibile, apatico e introverso, a scuola non riusciva a rendere più come prima. Così la madre di un ragazzo di 17 anni di Macherio ha cominciato a preoccuparsi e si è recata dai carabinieri di Desio per chiedere aiuto, facendo emergere una brutta storia di bullismo.

Il figlio veniva preso in giro perché sovrappeso, per mesi 3 coetanei lo avevano vessato con calci e sgambetti, minacciando per costringerlo a comprare hashish e fumarla con loro. I Carabinieri sono riusciti a ricostruire la verità partendo dagli insegnanti della scuola del giovane, fino a risalire all'identità dei bulli. In casa di uno di questi c'erano i telefoni cellulari strappati alla vittima. I tre sono stati denunciati per lesioni personali, atti persecutori, violenza privata, estorsione, detenzione e spaccio di stupefacenti.