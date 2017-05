Trotter, sigilli al teatro durante le prove della recita: genitori in rivolta

Casa del Sole

Sigilli al teatro delle scuole "Casa del Sole", dichiarato inagile per irregolarità dei sistemi anti-incendio. Ma il blitz della polizia locale, avvenuto questo pomeriggio, ha visto una vera e propria rivolta da parte dei genitori di circa 500 alunni. Proprio nel momento in cui la Polizia locale è intervenuta a chiudere i locali, infatti, si stavano svolgendo le prove per gli spettacoli di fine anno.

“Sono venuto a conoscenza dell’azione della Polizia Locale presso il teatrino del Trotter mentre ero in riunione con la stessa Assessore Rozza e tutti i presidenti di Municipio. – interviene Samuele Piscina, presidente del Municipio 2 di Milano - L’incontro si è concluso poco tempo fa e, di conseguenza, mi risultava impossibile sdoppiarmi per essere presente in due posti contemporaneamente”. “Come dovrebbero sapere i consiglieri di Sinistra per Milano, l’intervento non lo programma il Municipio che non ha poteri in tal senso, ma l’assessorato competente del Comune di Milano che è della stessa loro parte politica. Da quanto mi è stato comunicato, le modalità con le quali è stato realizzato l'intervento non sono state delle migliori e questo crea una certa amarezza”.

“Non dobbiamo però dimenticare che il teatrino è di fatto inagibile e quindi, per l'incolumità dei bambini e di tutti coloro che vi accedono, non può essere utilizzato. Di tutto ciò la Preside, con la quale ho personalmente parlato anche ieri, ne era a conoscenza”. “La richiesta fatta nei giorni scorsi da parte del Municipio 2 agli assessorati comunali, in accordo con la Preside dell’ICC Giacosa, è stata quella di verificare l'agibilità dello stabile salvaguardando l'incolumità delle persone e di avviare il percorso per effettuare i lavori al fine di restituirlo alla scuola a norma di legge”. “Per noi la sicurezza dei più piccoli viene prima di ogni cosa – conclude il Presidente leghista - e chi la strumentalizza a fini politici dovrebbe solo vergognarsi. Le richieste fatte dal Municipio evidenziano ancora una volta una forte presenza sul territorio e la conoscenza dei problemi”.