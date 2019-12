Trova portafogli con 4mila euro e lo porta a polizia a Milano

Una donna di origini rumene di 40 anni ha trovato ieri un portafogli e lo ha riportato alla polizia a Milano, in zona Villa San Giovanni. Il contenuto in contanti era consistente: 4mila euro. La donna ha trovato il borsellino in un supermercato accanto allo scaffale e ha deciso di rivolgersi subito alle forze dell’ordine. I poliziotti hanno raggiunto il proprietario che era affranto per aver perso i risparmi di tutto un mese di lavoro.