"Trovati un lavoro": ma il figlio distrugge casa e minaccia di morte la madre

Un 34enne di Melzo e' stato arrestato dai carabinieri della compagnia locale per maltrattamenti nei confronti della madre, 59enne. I due erano andati a cena in un ristorante della cittadina e hanno avuto una discussione, probabilmente perche' lui non ha un lavoro. Nel frattempo, infatti, nel locale era entrato un amico del ragazzo e la madre lo ha paragonato a lui, consigliandogli di trovarsi un lavoro e sistemarsi; probabilmente su questo argomento c'erano stati precedenti screzi. Sul momento il giovane disoccupato e' andato via: si e' diretto verso casa e, una volta arrivato, ha cominciato a distruggere tutto con violenza. Sono stati i vicini a sentire il trambusto e chiamare i carabinieri. La donna nel frattempo aveva avuto il sentore che stesse succedendo qualcosa, e anche lei ha chiamato i militari ed e' arrivata sul posto con loro. Quando il figlio l'ha vista l'ha minacciata di ucciderla: a quel punto lei ha avuto un malore ed e' stata portata all'ospedale di Melzo in stato di shock, ricevendo una prognosi di 15 giorni per stress emotivo dovuto ad aggressione verbale. Poiche' il 34 enne aveva gia' un precedente per maltrattamenti nei confronti della madre i carabinieri l'hanno immediatamente arrestato con l'accordo del pm.