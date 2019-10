Truffa a parroci con finta eredita' Nadia Toffa, denunciato raggiro

Truffatori hanno usato i nomi di Nadia Toffa e di due studi notarili di Brescia per tentare di raggirare due parroci. Ma sono stati smascherati, dopo aver raccontato che la giornalista delle Iene, morta due mesi fa, aveva lasciato alle parrocchie la sua eredita'. Per il pagamento delle imposte di successione e quindi per poi entrare in possesso di cio' che spettava loro, e' stato detto ai parroci, era pero' necessario effettuare un versamento di qualche migliaio di euro a un determinato codice Iban. A quel punto pero' i parroci hanno contattato gli studi notarili che erano stati indicati loro, ed e' emerso che quello che era stato architettato non era altro che un tentativo di truffa. Sono stati avvisati i carabinieri ai quali e' stata sporta denuncia che hanno chiesto di segnalare altri episodi, perche' c'e' il sospetto che i malviventi abbiano usato il nome di Nadia Toffa anche altre volte.