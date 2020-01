Truffa diamanti, sequestri per 34 milioni. Tra le vittime: Vasco e Panicucci



La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato beni per 34 milioni di euro nei confronti di alcune società coinvolte nell'inchiesta condotta dalla Procura di Milano sulla presunta truffa dei diamanti da parte delle banche.Il sequestro riguarda, stando a quanto spiegato dalla Guardia di Finanza in una nota, quote societarie e attività finanziarie di una holding finanziaria e di società di distribuzione di diamanti, per un controvalore di circa 34 milioni di euro. Tra le vittime anche vasco Rossi e Federica Panicucci.



L'attività delle Fiamme Gialle rientra nell'ambito dell'inchiesta chiusa dal pm di Milano Grazia Colacicco nell'ottobre scorso nei confronti di 87 persone fisiche e sette giuridiche, tra cui 5 istituti di credito con le accuse, a vario titolo, di truffa aggravata, auto-riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ostacolo all'esercizio delle autorità di vigilanza e corruzione tra privati. Un anno fa erano stati sequestrati beni per oltre 700 milioni.



Secondo l'accusa, sarebbero decine di migliaia i risparmiatori truffati da parte di società che, attraverso le banche, promuovevano e vendevano diamanti a prezzi di molto superiori rispetto all'effettivo valore, paventando agli investitori rendimenti irrealistici e applicando provvigioni esorbitanti. Fra questi, anche personaggi del mondo dello spettacolo e in particolare uno dei più famosi cantanti italiani, Vasco Rossi. I sequestri di oggi sono avvenuti tra Milano, Roma e Ancona.