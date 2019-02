Truffa su farmaci ai danni di Regione Lombardia, continuano le indagini

La Procura di Milano sta indagando su una presunta truffa ai danni della Regione Lombardia da circa 80 milioni di euro sui rimborsi versati al Gruppo ospedaliero San Donato per l'acquisto di farmaci da alcune multinazionali, come la Pfizer.

L'indagine sta cercando di mettere in luce i raggiri contro l'amministrazione regionale che, come previsto dalla legge, rimborsa il prezzo di alcuni farmaci comprati dalle strutture ospedaliere.

Nel primo filone dell'inchiesta, l'ipotesi e' che sarebbero stati gonfiati i costi di alcuni farmaci, classificati come 'File F' e quindi acquistati direttamente dagli ospedali, ma con spesa poi rimborsata dalla Regione. Simile lo schema, secondo i pm, anche nella seconda tranche: le strutture sanitarie, per l'accusa, si sarebbero fatte rimborsare dalla Regione il costo di farmaci che in alcuni casi, pero', avevano pagato la meta', poiche' avevano ottenuto sconti negli acquisti dalla casa farmaceutica per i grossi ordinativi.