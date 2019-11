Truffe agli anziani per favorire la camorra: 51 arresti

Truffe aggravate agli anziani per favorire il clan camorristico Contini: vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Milano che ha dato esecuzione a due provvedimenti cautelari emessi dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea, nei confronti di 51 persone, nelle province di Napoli, Milano ed in Spagna. L'ipotesi è di associazione per delinquere. Il clan Contini opera nell'area metropolitana di Napoli, e in particolare nei quartieri Vasto, Arenaccia, San Giovannello e Borgo Sant'Antonio Abate, e con l'aggravante per 17 di loro della transnazionalita'. All'operazione hanno partecipato anche i carabinieri di Bergamo e la squadra mobile di Genova.