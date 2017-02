Trump a Milano per assaggiare risotto e vino. La proposta di Maroni



Il governatore lombardo Roberto Maroni, da poco tornato dagli Usa, in una intervista al Corriere della Sera annuncia che intende invitare Donald Trump a Milano: "E' carico e determinato. Dato che ha detto che verrà in Italia per il G7, in maggio, ne parlerò con Gentiloni ma vorrei invitarlo a fare una tappa nella città del futuro, Milano. Anche per dirgli che in Europa c'è qualcuno che non gli dà contro. Gli faremo conoscere il risotto alla milanese e i vini della Franciacorta".