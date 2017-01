Trump, Sala e il mappamondo: "Io non voglio muri ma un mondo migliore"

Beppe Sala

"Forse non ho piu' l'eta' per sognare, certamente ho l'eta' per lottare ogni giorno per un mondo migliore". Cosi' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un messaggio su Instagram. Il primo cittadino milanese 'posta' una sua foto di fianco a un mappamondo (girato sulla carta di Italia e Africa) sotto l'hashtag 'Io non voglio muri' con riferimento indiretto alla politiche di Donald Trump sull'immigrazione.