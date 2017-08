Tumori, a settembre al via campagna contro il cancro seno



Sensibilizzare le donne sull'importanza della diagnosi precoce del cancro al seno. E' questo l'obiettivo della Campagna Nastro Rosa, promossa dalla LILT Milano che si terra' da fine settembre a fine ottobre per la 25esima edizione consecutiva.



Nell'ambito della campagna l'hashtag #fatelevedere invitera' ancora una volta le donne a sottoporsi a controlli periodici e offrira' visite gratuite sull'Unita' Mobile LILT, che fara' tappa in diverse piazze di Milano e provincia e negli Spazi Prevenzione. Un messaggio che verra' rivolto anche negli atenei milanesi, per rendere le ragazze consapevoli dell'importanza di effettuare visite e esami fin da giovani. La campagna quest'anno e' finalizzata all'acquisto di 3 mammografi digitali con Tomosintesi, dal costo complessivo di 570mila euro, destinati agli Spazi Prevenzione LILT Milano. La Tomosintesi mammaria e' una metodologia radiologica tridimensionale ad alta definizione e con un'elevata accuratezza diagnostica in grado di evidenziare lesioni tumorali al seno molto piccole. Il primo dei nuovi mammografi digitali con Tomosintesi e' stato installato presso lo Spazio Prevenzione di Monza e sará utilizzabile da settembre.