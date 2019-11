Turbativa d'asta, indagato Andrea Cassani, sindaco leghista di Gallarate

Turbativa d'asta: e' questa l'accusa per cui il sindaco leghista di Gallarate (Varese) Andrea Cassani risulta essere stato iscritto nel registro degli indagati. L'inchiesta che riguarda Cassani e' uno dei filoni di quella che ha scoperchiato il sistema di tangenti e nomine pilotate dall'ex coordinatore di Forza Italia a Varese Nino Caianiello. Secondo quanto si apprende da fonti vicine alla procura, al centro dell'indagine sul sindaco c'e' la nomina concordata di 2 avvocati come collaboratori per una causa intentata dall'ex Giunta di centrosinistra su ex amministratori della municipalizzata e tra questi ci sarebbe anche il nome di Caianiello. Per questa ragione la Gdf di Busto Arsizio (Varese) questa mattina ha effettuato un blitz in Comune prelevando documenti.

"Ho dato disponibilita' per essere ascoltato al piu' presto, e' giusto che la Procura faccia le indagini necessarie in modo che possa chiarire la mia posizione", si difende il sindaco di Gallarate. "L'affidamento che parrebbe essere oggetto dell'indagine e' una gara pubblica e non un affidamento diretto", ha concluso il Cassani.

Il sostegno di Salvini, Grimoldi e Bianchi

"Tutto il mio appoggio al bravo sindaco Cassani, alla sua giunta e a tutta la comunita' di Gallarate, esempio di buona e corretta amministrazione, di partecipazione cittadina democratica e trasparente". Cosi' il segretario leghista, Matteo Salvini, ha commentato l'iscrizione nel registro degli indagati del sindaco leghista di Gallarate. "Conosco da tanti anni il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, conosco la sua serietà, competenza e trasparenza: ho la massima fiducia in lui e ho la massima fiducia nella giustizia, per cui sono convinto che tutto si chiarirà e Cassani potrà proseguire nel suo lavoro di amministratore per il bene di Gallarate e dei suoi cittadini., ha inoltre dichiarato l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda, in accordo con l’on. Matteo Bianchi, segretario provinciale della Lega a Varese.