Lodi, turbativa d'asta sulle piscine: 10 mesi all'ex sindaco Pd Uggetti

Turbativa d'asta su piscine, 10 mesi a ex sindaco Pd di Lodi

Il giudice di Lodi Lorenza Pasquinelli ha condannato a dieci mesi di carcere (pena sospesa) e a una multa di 300 euro l'ex sindaco di Lodi del Pd Simone Uggetti nel processo in cui era accusato di turbativa d'asta in relazione ai lavori per due piscine comunali. Uggetti venne arrestato dalla Guardia di Finanza il 3 maggio del 2016 per questa vicenda, in seguito alla quale si dimise dalla carica di primo cittadino.

Uggetti: "Ancora in attesa di giustizia"

Simone Uggetti, dopo la condanna per turbativa d'asta inflitta dal giudice di Lodi, ha spiegato che impugnera' in appello la sentenza. "Questo dibattimento non e' stato vano - ha detto - e ha portato luce e verita' ai fatti, ma siamo ancora in attesa della giustizia". Il suo avvocato, Pietro Gabriele Roveda, ha spiegato: "Finche' non ci tolgono la possibilita' di andare in appello e Cassazione, ci andremo", aggiungendo che a suo parere la vicenda non giustificava l'arresto di Uggetti.