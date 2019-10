Turchia, Sala con sindaco Istanbul: "Dobbiamo opporci a Erdogan"

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, posta un commento sulla sua pagina Facebook in merito alla questione turca: "La situazione in Turchia è estremamente preoccupante, non c’è dubbio. Dobbiamo opporci all’azione di Erdogan e dobbiamo farlo in fretta. Allo stesso tempo invito però tutti a non giudicare nel modo sbagliato la Turchia. Stiamo parlando di una nazione e di un popolo con una grande storia e come tutte le storie ci sono alti e bassi. Ogni semplificazione sarebbe quindi sbagliata. La prima volta che ho visitato per lavoro quel Paese avevo 25 anni, tantissimo tempo fa, e dopo ho continuato ad andarci. La Turchia non è solo Erdogan. Oggi sono a Copenhagen a un summit con i sindaci delle principali città del mondo. Nella foto con me c’è il Sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu. È una speranza per la democrazia turca ed è appena stato eletto, sconfiggendo il candidato di Erdogan. Milano e Istanbul stanno lavorando insieme, mi auguro che l’Italia sia parte attiva per una pronta soluzione di questa rischiosissima crisi". Queste le parole del sindaco.