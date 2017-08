Turismo, 4 mila imprese in Lombardia. Milano in crescita



La Lombardia continua ad aggredir eil mercato del turismo. Un 2017 in cui Milano si afferma sempre di più come traino di una regione ricca e attrattiva, che può contare su 1.259 strutture ricettive attive sul territorio, circa una su tre in Lombardia, in crescita del 4,7% dal 2015 al 2016.



La ricettività milanese offre 801 alberghi (+1,6%), 372 tra bed & breakfast e residence (+12,4%) e 25 imprese che si occupano di gestione di villaggi turistici e ostelli (+19%). Emerge da un'elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati del registro imprese relativi al settore turistico alberghiero anni 2016 e 2015. Sono 4.065 le strutture ricettive attive in regione, una su dodici in Italia, in crescita del 6% in un anno. Crescono del +20,7% i bed & breakfast e residence.



Il maggior numero di strutture alberghiere e turistiche è a Milano (1.259). Seguono Brescia, Sondrioe Varese