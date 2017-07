Hotel Principe di Savoia Milano

"Turismo a Milano: i nuovi numeri di un successo che prosegue": questo il tema dell'incontro promosso da Where Italia, che propone per giovedì 13 luglio dalle 9 un breakfast all'Hotel Principe di Savoia di Milano in cui sarà presentata la nuova formula editoriale di Italia Luxury by Where, per parlare dell'Italia con il mondo. Oltre al presidente di Where Italia Andrea Jarach, interverrà anche Isabella Menichini, direttore Area Turismo del Comune di Milano.