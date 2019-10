Turismo, a settembre Milano ha superato il milione di visitatori

Turismo, a settembre oltre un milione di visitatori a Milano: +17% sul 2018

Milano, 18 ottobre 2019 – Settembre è stato il primo mese del 2019 in cui i turisti nell’area urbana di Milano hanno superato il milione (1.028.013), registrando una crescita del 17% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, quando i visitatori furono 877.829.

“La Fashion Week e il Gran Premio di Monza, senza dimenticare le altre settimane tematiche - dalla Green Week a Bike City, da Calcio City alla Pet Week -, le mostre, il Duomo, la Scala e le celebrazioni per il quinto centenario della morte di Leonardo: non importa quale iniziativa abbia riscosso più attenzione – commenta il Sindaco Giuseppe Sala –, di certo tutte insieme hanno contribuito a portare in un solo mese, a Milano e nell'area metropolitana, oltre un milione di turisti. Un traguardo importante che conferma e rinforza la capacità attrattiva di Milano e che ci rende particolarmente orgogliosi”. Per quanto riguarda la tipologia di visitatori, i single sono ancora la categoria di turisti più frequenti, con 511.417 presenze, e per la maggior parte appartengono a una fascia d’età tra i 31 e i 45 anni, 317.053.

“Un risultato eccezionale – dichiara Roberta Guaineri, assessore al Turismo –, che premia l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere la città a livello internazionale, anche attraverso la nostra agenzia YesMilano. Milano oggi è tra le mete mondiali più ambite grazie al suo straordinario patrimonio artistico, architettonico e monumentale e alle molteplici proposte organizzate dal Comune in collaborazione con privati e associazioni di settore per valorizzare le eccellenze del territorio, quali cultura, moda, design, cibo e sport”.